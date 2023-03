União de Maricá comemora a ida pra Sapucaí no próximo Carnaval - Divulgação

União de Maricá comemora a ida pra Sapucaí no próximo CarnavalDivulgação

Publicado 28/02/2023 21:58 | Atualizado 28/02/2023 22:10

Finalmente a grande conquista chegou, a Escola de Samba União de Maricá, após muitos anos de trabalho vai desfilar na Marquês de Sapucaí no Carnaval do próximo ano, 2024.



A escola lidera a Série Prata deste ano, a apuração dos jurados que definiu a conquista aconteceu hoje e os integrantes e entusiastas da escola acompanharam na quadra da União, a tão sonhada elevação de nível, após tantos anos de trabalho e dedicação.

União de Maricá com o Prefeito Fabiano Horta Elson Campos

A União conseguiu o acesso para Série Ouro e é a primeira vez que desfilará na Marquês de Sapucaí, todo município comemora. A União conseguiu o acesso para Série Ouro e é a primeira vez que desfilará na Marquês de Sapucaí, todo município comemora.

O samba enredo "Eu sou Nordestino" da União de Maricá homenageou o povo do nordeste que participou (e participa) da construção da história do país, brilhou na Intendente Magalhães na última sexta-feira (24) encantou o público com o seu desfile.



O Grêmio Recreativo Escola de Samba União de Maricá que existe desde 2015, carregará a responsabilidade de representar Maricá no sambódromo, mas a União já faz isso, brilhantemente, e terá sempre o amor e carinho da população Maricaense, ganhando ou não ela sempre brilhará.



Até 2024!!!