Publicado 01/03/2023 09:07 | Atualizado 01/03/2023 09:13

Maricá - A segunda, terceira e quarta edições do “Encontros Pomar” – apresentação nos bairros para que a população conheça o futuro Polo de Moda de Maricá – serão realizadas no Centro e no Manu Manuela. Nesta quarta-feira (01/03), no auditório do Banco Mumbuca, às 15h. Na quinta-feira (02/03), às 18h, será a vez dos moradores do Manu Manuela participarem da atividade. Já na segunda semana do mês, quinta-feira (09/03), às 14h, a ação acontece na Feirarte, no Centro. A primeira edição do "Encontros Pomar" aconteceu em janeiro no bairro Itaipuaçu, dentro da Feira da Colmeia.

Pomar é um projeto da Prefeitura, realizado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos e da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), com o Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Compreende uma série de ações de um ecossistema criativo para desenvolver toda a indústria da moda no município, juntando forças e, acima de tudo, compartilhando ideias e experiências, inserindo novos profissionais no mercado e transformando Maricá em um novo polo desenvolvedor e produtor de moda no Estado do Rio de Janeiro.

“Estamos construindo o projeto nos moldes das necessidades da economia criativa de Maricá. Visitando os bairros, vamos ter esse contato direto com as pessoas que atuam ou pretendem trabalhar com moda, em cada bairro. O Pomar veio para desenvolver as competências técnicas e estruturar a cadeia de moda, capacitando, qualificando e realizando consultoria para quem já atua na área e quer melhorar a entrega”, conta o consultor de Moda e Design do Senai Cetiqt, Bernardo Barbosa.

Além de uma ampla pesquisa e mapeamento do setor, está sendo feita a estruturação da parte física do Pomar, que vai ter um centro de treinamento com sala de costura e modelagem, espaço para eventos e área para empresas que participarão da incubadora e aceleradora para um acompanhamento mais próximo. Elas terão à disposição salas de reunião, coworking e um ateliê de costura. As empresas que não estiverem dentro desta incubadora receberão outros tipos de apoio e orientação.

O Polo de Moda de Maricá ficará no bairro do Flamengo, uma região de fácil acesso para pessoas que moram em diferentes áreas da cidade. A meta é atingir 500 pessoas diretamente e 1,5 mil indiretamente.