SEOP - Foto: Divulgação

SEOPFoto: Divulgação

Publicado 01/03/2023 16:12 | Atualizado 01/03/2023 16:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), inicia nesta quarta-feira ( 1º/03) a substituição dos oito módulos de segurança que estão espalhados pela cidade. A mudança acontece devido ao término do antigo contrato e a realização de nova licitação.

A primeira base a ser desmontada será a da entrada do bairro de Itaipuaçu, pelo loteamento Vivendas, localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). A previsão é de que até sexta-feira (03/03) ela já esteja em funcionamento.

Além disso, por estratégia de segurança, três bases serão realocadas, mas permanecerão nos mesmos bairros. A de Ubatiba será instalada na frente do Instituto Federal Fluminense (IFF); a de Bambuí ficará na nova área de lazer do bairro; e a de São José do Imbassaí será colocada na Praça Gilmar dos Santos Trindade, na região central.

É importante destacar que a Seop estuda outros pontos estratégicos para a instalação de futuras bases de segurança, cujo dinâmica de funcionamento conta com plantão 24h, apoio logístico de viaturas, guardas municipais e policiais militares escalados pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

“Os números vão continuar os mesmos nesse novo contrato e manteremos oito módulos, sendo que três serão modificados, de localidade mas dentro do mesmo bairro, devido a novas demandas apresentadas. Os módulos instalados terão novo layout e a ideia é que sejam dinâmicos e virem uma referência para a população local, de auxílio, segurança e prestação de informações”, explica o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras.