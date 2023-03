Capacitação de braille em Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Capacitação de braille em MaricáFoto: Anselmo Mourão

Publicado 02/03/2023 09:16 | Atualizado 02/03/2023 09:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, promoveu nesta quarta-feira (1º/03) a primeira aula da capacitação em braille para professores e acadêmicos da área de educação e familiares de pessoas com deficiência visual. Os alunos receberam apostila com todas as orientações e uma reglete para uso durante o curso, que é aplicado numa parceria com a ONG Contato.

“O sistema braille além de estimular a cognição é também um conjunto de elementos técnicos que proporcionam autonomia das pessoas cegas ou com deficiência visual. Eu sou um cego e é extremamente gratificante passar esse conhecimento para quem quer aprender”, disse o professor Silvan Lemos.

Com duração de 40h – sendo 30h presencial e 10h de atividades -, a capacitação terá certificado digital de conclusão. O objetivo é divulgar o sistema de escrita tátil, transmitir conhecimentos básicos aos participantes, como técnicas de escrita e leitura, contribuindo, assim, para a melhoria do atendimento às pessoas com deficiência visual no processo de inclusão social. Todos os itens utilizados nas atividades serão fornecidos pelo espaço, bem como o transporte acessível para pessoas com deficiência, conforme disponibilidade de vagas e mediante solicitação prévia pelo telefone 3005-4107.



Para a professora de educação física Ana Paula Rosa, 44 anos, moradora de São José de Imbassaí, é bom poder se capacitar e aprender novas maneiras de se comunicar. “Estou muito feliz em poder me capacitar para atender os alunos que possuem deficiência visual. Sou professora do estado e estou buscando essa capacitação para melhor atender os meus alunos, uma vez que permite a comunicação, a leitura, escrita, a inserção na sociedade e, sobretudo aumenta a autoestima da pessoa cega”, comentou.

Com a mesma visão da professora, a intérprete de libras da Secretaria de Defesa do Consumidor, Flaviane Soares, mencionou a importância e o prazer em se capacitar para atender mais pessoas. “É mais uma oportunidade para alavancar a inclusão no setor em que trabalho. Com certeza iremos resolver e atender cada vez mais munícipes com essa capacitação. Estou muito feliz e grata por fazer mais essa capacitação”, falou.