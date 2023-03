Festival de Kayak em Itaipuaçu - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 02/03/2023 09:42 | Atualizado 02/03/2023 09:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora, e a Liga Leste Fluminense realizam no próximo sábado (04/03), das 7 às 16h, um “Festival de Kayak” com a participação de 300 competidores e direito à gincana e campeonato de pesca, na Av. Beira Mar, próximo da Rua 83, em Itaipuaçu.

Para participar, é necessário doar 2 Kg de alimentos não perecíveis. Os alimentos serão doados à instituição Lar dos Pequeninos. Com isso, além de promover o espírito de união entre as equipes, a gincana promove uma análise das habilidades individuais.

“No campeonato de pesca, o vencedor é quem consegue o maior peixe dentro da pontuação do regulamento. Já na gincana, vence a equipe que fizer todas as provas no menor tempo”, explica Adilson Carvalhosa, idealizador do evento.

A gincana

Cinco competidores participam da gincana. Ao ser dado o início da disputa, o primeiro competidor corre em direção ao caiaque, pega um molho de chaves, abre o cadeado e devolve as chaves ao pote. Então, ele arrasta o caiaque até a faixa inicial e bate na mão do segundo competidor. Este, deve entrar com o caiaque na água, remar para contornar a boia e voltar. Após tirar o caiaque da água e cruzar a faixa demarcada, ele deve bater na mão do terceiro competidor, que passa a arrastar o caiaque até o local onde se encontrava no início da prova.

Assim, sucessivamente, os competidores vão realizando tarefas pré-determinadas, que incluem o arremesso de jigs no balde, numa distância de 12 metros e no tempo máximo de três minutos. Quando o quinto competidor retornar, ele deve tirar o caiaque da água e cruzar a faixa demarcada. Então, todos os integrantes da equipe dão as mãos e se encaminham para cruzar a faixa de chegada.

Serão premiadas as três equipes que obtiverem os melhores tempos. Vale destacar que todos os competidores devem utilizar boné, protetor solar e sapatilha, por causa da areia quente. Além disso, cada equipe deverá ter seu próprio conjunto com molinete, carretilha ou vara (com no máximo 1,60). Já o jig de 30 gramas será fornecido pelos responsáveis do torneio.