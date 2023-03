Os Pimpolhos da Grande Rio e de Maricá - Foto: Edgard Pires

Maricá - O carnaval acabou, mas os resultados através da parceria da Prefeitura Municipal de Maricá com os Pimpolhos da Grande Rio, começaram a apresentar ao município resultados benéficos as crianças da cidade.

Em uma parceria com as Secretarias de Educação, Cultura e com o ICTIM (Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá) com a ONG, tem como principal objetivo a inclusão, através de ações educacionais, e formação de mão de obra especializada em Maricá, para indústria do Carnaval.

No carnaval deste ano a Pimpolhos do Grande Rio em parceria com a prefeitura, levou mais de 100 jovens pimpolhos de Maricá (no dia 21), onde tiveram oportunidade de conhecer mais de perto o carnaval da Marquês de Sapucaí, através de atividades culturais, integração de forma 100% gratuita.

O samba enredo da escola de samba mirim deste ano foi inspirado no livro infantil do ex-BBB Rodrigo França, "O Pequeno Príncipe Preto" que foi desenvolvido pela carnavalesca Winnie Nicolau.

Um dos maiores objetivos do projeto é gerar mercado de trabalho no carnaval, através da educação e da cultura.