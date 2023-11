Unidade de Saúde de Família - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 15:11 | Atualizado 27/11/2023 15:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), informa que se encerram às 12h desta terça-feira (28) as inscrições do concurso público para atuação nos serviços da Atenção Primária, Especializada e de Saúde Mental do município. O processo acontece por meio do site da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac-UFF), responsável por organizar o certame, que pode ser acessado pelo link: portal.coseac.uff.br/femar-2023-inscricoes/.

O concurso oferece 1.555 vagas para empregos de nível médio e superior, com remuneração que varia de R$ 1.587,93 a R$ 18 mil, e regime de trabalho pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para vagas de nível médio e R$ 140,00 para os de nível superior, com limite de pagamento também até esta terça-feira (28). A seleção conta com cadastro reserva e todos os detalhes estão no edital, disponível no portal da Coseac.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem enviar um e-mail para femar@id.uff.br ou entrar em contato pelos telefones (21) 2629-2805 e (21) 2629-2806. O diretor-geral da Femar, Marcelo Rosa, ressaltou o impacto do concurso para a cidade e o papel dos futuros profissionais da rede para os serviços.

“Chegamos às últimas horas de inscrição no concurso público para a saúde da cidade, por isso convocamos todos que ainda não se inscreveram a aproveitarem essa oportunidade. A seleção faz parte da requalificação da rede, buscando fortalecer e ampliar a Atenção Primária, Especializada, além dos serviços de saúde mental, algo fundamental. Venha contribuir com esse processo e avançar conosco”, destacou.

Próximas etapas

Na sexta-feira (01/12), a partir das 17h, será divulgada a lista preliminar das inscrições realizadas. No mesmo dia, será iniciado o período de solicitação de correção do tipo de vaga, que segue até as 17h do sábado (02). Na próxima segunda-feira (04), estará disponível o cartão de confirmação das provas objetivas (CCI) para os empregos de nível médio, documento que conterá o local de realização da avaliação.

É importante lembrar que as provas objetivas para os empregos de nível médio acontecem no dia 10/12 e, para os empregos de nível superior, ocorrem em 14 de janeiro de 2024. O cronograma completo do concurso pode ser acessado no link: portal.coseac.uff.br/femar-2023-cronograma/ .