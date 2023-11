Ensino Fundamental - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 28/11/2023 16:48 | Atualizado 28/11/2023 16:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, segue até domingo (03) com inscrições para o Exame Municipal de Certificação de Competência do Ensino Fundamental (EMCCEF). A prova é destinada a jovens e adultos a partir dos 15 anos completos até a data marcada do certame, que desejam obter um certificado oficial de conclusão do Ensino Fundamental. O Exame será aplicado no dia 09/12 para alunos matriculados na rede pública municipal de ensino de Maricá, inscritos no Pré-Encceja e público geral.

Os candidatos regularmente matriculados na rede pública municipal de ensino farão a inscrição em sua unidade de origem. Já os interessados não matriculados na rede pública municipal realizarão a inscrição pelo link: https://forms.gle/ddwgMd3UNE15Y4EM6. Ao acessar o link, o candidato deverá preencher e-mail e telefone.

As inscrições deverão ser realizadas pelo pai/mãe ou responsável pelo candidato PCD e de menores de 18 anos ou pelos próprios candidatos que forem maiores de 18 anos.

O Exame será composto por questões de Língua Portuguesa; Língua Estrangeira Moderna (Inglês); Matemática; Ciências; Arte; Geografia e História. A relação completa de conteúdos programáticos está disponibilizada no edital que pode ser acessado no link: edu.marica.rj.gov.br (EMCCEF - EDITALNº007/2023/SM).