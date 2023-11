Apoio Tático - Foto: Jornal O Dia

Apoio TáticoFoto: Jornal O Dia

Publicado 28/11/2023 17:00 | Atualizado 28/11/2023 19:49

Maricá - Um ladrão que havia furtado algumas lojas no Centro da cidade foi preso no fim da manhã desta terça-feira (28) por agentes da Guarda Municipal.

Segundo relatos, o elemento foi denunciado por populares aos agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) que estavam realizando um patrulhamento.

Então, com as características físicas do meliante, os agentes fizeram uma varredura pelas ruas do Centro de Maricá e localizaram um indivíduo com características semelhantes às descritas.

Na abordagem encontraram com o suspeito jogos de facas e também sandálias que ele havia furtado de lojas.

Ele foi detido e levado para a 82ª DP.