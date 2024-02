"Rock contra a fome" em Maricá - Foto: Deposit Photos

Publicado 23/02/2024 09:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promove neste sábado (24) o festival ‘Rock contra Fome’ parte 2, a partir das 19h, na Lona Cultural de Itaipuaçu. A iniciativa é mais um projeto cultural que se realiza com o apoio do Programa Municipal de Arte e Cultura (Proac). O evento tem entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene infantil.

A produção do evento é de João Rock, contará com a participação da banda Thunderrock e Objeto Direto, do cantor Sylvinho Blau Blau e de Marcelo Hayena. Com muito rock da década de 1980, a locução ficará por conta de Itamar Cavalera. O evento é recomendado para maiores de 12 anos e terá intérprete de libras. O espaço está sujeito a lotação.