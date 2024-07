Drogas apreendidas - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 04/07/2024 17:05 | Atualizado 04/07/2024 17:50

Maricá - Um intenso confronto entre traficantes de drogas e Polícias Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM terminou com dois traficantes de drogas presos e uma grande quantidade de entorpecentes apreendidos, nesta quinta-feira (04) na Comunidade do Risca Faca em Inoã.

Segundo informações, uma viatura estava em patrulhamento, houve um reforço do patrulhamento com o objetivo de coibir o tráfico na região, quando elementos avistaram a guarnição na entrada da Comunidade do Risca Faca, dispararam vários tiros contra os policiais, houve confronto, e um intenso tiroteio começou.

Os criminosos evadiram, e após o tiroteio um elemento foi encontrado baleado, mas acabou vindo a óbito.

Dois criminosos foram presos e com eles 5 rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas foi apreendida, dando um prejuízo considerável no tráfico na localidade.