Novas viaturas da Guarda Municipal - Foto: Divulgação

Novas viaturas da Guarda MunicipalFoto: Divulgação

Publicado 08/07/2024 14:59 | Atualizado 08/07/2024 15:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Gestão do Gabinete Integrado (Seop), vai renovar a frota de viaturas da Guarda Municipal (GM) por novos veículos 0 km. A medida faz parte do processo de estruturação e modernização da corporação, garantindo as melhores condições de trabalho para os agentes. Os veículos utilizados pelos policiais militares em serviço no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) também serão renovados.

Ao todo, 41 veículos serão trocados, sendo 21 da Guarda Municipal e outros 20 utilizados pelos policiais do Proeis. Segundo o secretário de Ordem Pública, Julio Veras, houve alteração na identidade visual dos novos carros da GM. Dessa forma, os moradores poderão identificar mais facilmente a presença dos agentes da guarda. Todas as novas viaturas devem estar nas ruas da cidade até o final de julho – no momento, elas estão passando pelo processo de plotagem.

O secretário acredita que a substituição da frota vai melhorar as condições de trabalho dos agentes da GM. "A ideia de substituir as viaturas tem o objetivo de diminuir o número de carros que precisam ficar fora das ruas para manutenção. Como são novas, precisarão menos de manutenção ou reparos. Isso aumenta o número de viaturas nas ruas e essa é nossa intenção", afirmou.

Veras informou que os quatro distritos de Maricá vão receber as novas viaturas, tanto da Guarda Municipal, quanto do Proeis. "A gente vai ganhar capilaridade ao distribuir todas essas viaturas. Vamos atuar em cima das manchas criminais. Queremos aumentar a sensação de segurança dando o apoio necessário à população. Assim, vamos diminuir cada vez mais os índices de criminalidade", acredita.

O comandante da Guarda Municipal, GM Carlos Eduardo dos Santos, acredita que a nova frota vai representar um importante avanço para a corporação. "A renovação da frota de viaturas da Guarda Municipal é um avanço importante para todos nós nos quatro distritos do município. Com essa renovação, não só garantimos a continuidade do nosso trabalho, mas também reforçamos nossa capacidade de proteger e servir à comunidade", apontou.

"As novas viaturas não apenas trazem uma nova identidade visual mais moderna e profissional, mas também nos enchem de orgulho, pois representam nosso compromisso contínuo com a segurança e o bem-estar de cada cidadão. Estamos certos de que esses novos equipamentos nos ajudarão a desempenhar nosso papel de forma ainda mais eficaz, visando a proteção e estando cada vez mais próximo da população", concluiu Carlos Eduardo.