Os arqueiros Marcus D'Almeida e Ana Luiza CaetanoFoto: Divulgação

Publicado 05/07/2024 09:20 | Atualizado 05/07/2024 09:22

Maricá - Os arqueiros de Maricá Marcus Vinicius D'Almeida e Ana Luiza Caetano foram convocados para representar o Brasil no tiro com arco individual masculino, feminino e misto nas disputa dos Jogos de Paris-2024. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no dia 30 de junho. Os atletas fazem parte do projeto "Maricá Cidade Olímpica", promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá. O Tiro com Arco será disputado entre os dias 25 de julho e 4 de agosto no Hotel Invalides. Nesta modalidade, o Brasil só não vai disputar as provas por equipes masculina e feminina na capital francesa.

"Eu não poderia estar mais feliz neste momento. Rumo a minha primeira olimpíada, ao lado do Marcus D'Almeida. Obrigada a todo mundo que fez esse momento possível e por todo o apoio para tornar esse sonho realidade", falou Ana Luiza.

Em comunicado, o Comitê Olímpico do Brasil (COB), destacou a presença dos arqueiros no evento. "Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano serão os atletas brasileiros no tiro com arco em Paris-2024. Os dois competirão no Recurvo Individual e também farão dupla no Misto. Vamos com tudo!".

Vale destacar que o Brasil havia obtido uma cota individual entre os homens com o bronze de Marcus no Mundial da modalidade em 2023, enquanto a das mulheres veio com a prata de Ana Clara Machado nos Jogos Pan-Americanos 2023.

O projeto Maricá Cidade Olímpica é desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer e tem como objetivo selecionar jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas no município em dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo, skate e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha). Logo, o Projeto Maricá Cidade Olímpica tem como objetivo geral detectar futuros talentos esportivos, criando um caminho para que o atleta desde a sua entrada na modalidade até chegar ao alto desempenho, aprimore e desenvolva suas habilidades e potencialidades até que eles se tornem atletas olímpicos com possibilidades reais de disputar medalhas.