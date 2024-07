Defesa Civil faz treinamento intensivo - Foto: Fábio Suzart

Defesa Civil faz treinamento intensivoFoto: Fábio Suzart

Publicado 08/07/2024 09:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realiza um treinamento intensivo do projeto Body Surf Salva. A ação acontece sempre aos sábados, no Recanto, em Itaipuaçu, e reúne 100 alunos com idades entre 15 e 21 anos.

No sábado (06), durante a quinta aula, os alunos receberam instruções sobre técnicas de flutuação na água, controle de respiração e natação. Após o aquecimento, houve ainda corrida, onde foram trabalhados ordem unida e os cantos da Defesa Civil, além de atividades voltadas ao “reboque”, que foi o tema da semana.

Botes, motos aquáticas e parte do efetivo do grupamento apoiaram a atividade, que também contou com a atuação dos alunos formados na primeira edição do projeto, em fevereiro de 2024, dando suporte direto aos instrutores e servindo de referência para os novatos.

A previsão é que o treinamento intensivo do Body Surf Salva siga até o final de agosto, início de setembro. Vale lembrar que o aluno que tiver duas faltas perde o direito de participar.

De acordo com a coordenadora Raquel Lima, haverá entrega de certificados e o projeto será levado para outro local.

“O Body Surf Salva teve sua primeira edição na Rua 90, no bairro de Cordeirinho. Agora está no Recanto, em Itaipuaçu, mas a intenção é que ele percorra vários bairros da cidade, dando maior comodidade e oportunidades a todos”, explicou.