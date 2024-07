Polícia Ambiental apreende balão - Foto: Jornal O Dia

Polícia Ambiental apreende balãoFoto: Jornal O Dia

Publicado 07/07/2024 15:15 | Atualizado 07/07/2024 15:17

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º e da 7ª UPAM (Unidade de Patrulhamento Ambiental) apreendem na manhã desta domingo (07), um balão de grande porte na reserva da Barra.

Segundo informações, os agentes receberam denúncias de que o balão estaria caindo no bairro e indo em direção à reserva ambiental.

Então uma guarnição foi até o local e quando se aproximaram avistaram vários elementos que quando viram a viatura saíram correndo pra dentro da mata, com um uma armação metálica que provavelmente seria boca do balão, e o balão que já havia caído, foi deixado pra trás.

O balão com aproximadamente 28 metros de comprimento foi apreendido de acordo com a Lei 9.605/98, e encaminhado para a 82ª DP no Centro da cidade.