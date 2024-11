Automóvel dos meliantes e material ilícito apreendido - Foto: Jornal O DIA

Automóvel dos meliantes e material ilícito apreendidoFoto: Jornal O DIA

Publicado 23/11/2024 14:25

Maricá - No início da manhã deste sábado (23) Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam quatro ladrões em São José do Imbassaí na rodovia, na altura do Manu Manoela.

Segundo informações, uma viatura teve sua atenção voltada para um veículo Nissan prata, placa PWN1184 com uma lanterna queimada.

Então os agentes sinalizaram o fato para os ocupantes do veículo e tocaram a sirene, porém o automóvel não obedeceu a ordem de parada.

Um dos ocupantes do carro estava jogando objetos pela janela após, e só parou após 200 metros após a ordem de parada.

Os policiais revistaram o automóvel e encontraram um coldre, uma bala clava e dois pacotes de erva seca. Os policiais perguntaram o que jogaram pela janela e eles confessaram que se tratava de uma pistola, três carregadores e um celular.

Os policiais então procuraram no trajeto e encontraram uma pistola 9mm, um aparelho celular, três carregadores com 40 munições.

Os quatro elementos foram presos e levados para a 82ª DP no centro da cidade para registro do caso e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.