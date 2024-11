Sede da EMAR, Escola de Governo de Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2024 10:37 | Atualizado 27/11/2024 10:38

Maricá - Prefeitura de Maricá, por meio da Escola de Governo de Maricá (EMAR) e da Secretaria de Políticas e Defesa de Direitos da Mulher de Maricá, realiza na quarta-feira (27/11) e na quinta-feira (28/11) duas atividades ligadas aos 16 Dias de Ativismos pelo Fim da Violência contra a Mulher.

A iniciativa é uma parceria com a Secretaria Estadual da Mulher do RJ e acontece na sede da EMAR (Rua Álvares de Castro, 538, Centro).Nesta quarta-feira (27), das 9h às 13h, haverá a roda de conversa "Ser H: reflexões sobre masculinidade, violências e novas atitudes", no auditório da EMAR, no Centro. A atividade tem como objetivo promover importantes reflexões sobre o tema, buscando um novo olhar voltado para a prevenção à violência contra a mulher, a partir de abordagens voltadas para socialização a partir de gênero e da educação em direitos humanos.Na quinta-feira (28), às 20h, de Youtube Cultura, Gênero e Direitos Humanos, será transmitida a live: "Reflexões sobre Gênero e Masculinidades na Prevenção à Violência contra a Mulher", numa parceria da EMAR, com a ReBEDH RJ e o Coletivo Psicanálise, Educação e Cultura.Para acompanhar a transmissão, basta acessar o link: https://www.youtube.com/live/NEHAYt7D6cA?si=OS2LgcurXWnSwauB