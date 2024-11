Ônibus Vermelinho da EPT - Foto: Arquivo MAIS

Ônibus Vermelinho da EPTFoto: Arquivo MAIS

Publicado 25/11/2024 16:44

Maricá - Dois coletivos da EPT (Empresa Pública de Transportes) se envolveram em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (25), em Itaipuaçu.

Segundo informações, o acidente envolvendo os dois ônibus vermelhinhos aconteceu nas proximidades da Praça do Ferreirinha, as linhas eram a E30 (Flamengo x Itaipuaçu) e E30A (Centro x Barroco), ambos estavam indo na direção do Barroco, quando um deles reduziu a velocidade e acabou sendo atingido pelo ônibus que vinha atrás.

Apesar do impacto da colisão, ninguém se feriu.