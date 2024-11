Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras - Foto: Katito Carvalho

Publicado 25/11/2024 10:41

Maricá - A Escola Municipal (EM) Clério Boechat, o Centro Educacional Municipal (CEM) Joana Benedicta Rangel e o Centro de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura se sagraram campeãs do XXXI Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, que aconteceu no final de semana (dias 23 e 24/11) na Barra de Maricá. As corporações musicais conquistaram o público e os jurados e nem mesmo o tempo chuvoso foi capaz de atrapalhar a apresentação da banda.

A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Bandas e Fanfarras e conta com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação (Semed). O festival acontece com cerca de 100 colaboradores locais e nacionais, além de 4 mil competidores, e reúne mais de 60 grupos de diversos estados, dentre eles: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão e Pará.

150 alunos de três bandas municipais (Clério Boechat, Zilca Lopes da Fontoura e JBR Team, do Centro Educacional de Maricá Joana Benedicta Rangel), participaram do campeonato e conquistaram títulos nacionais. A EM Clério Boechat venceu as categorias "Baliza Feminina", "Corpo Coreográfico", "Comandante Mor" e "Corpo Musical", enquanto o CEM Joana Benedicta Rangel se sagrou campeã brasileira em "Pelotão de Bandeiras" - todas do grupo "Banda de Percussão Sinfônica Infanto Juvenil".

Disputando no grupo "Banda de Percussão Juvenil" com a Fanfarra Infantil A Dona Aranha, do Paraná, o CEPT Zilca Lopes da Fontoura venceu na categoria "Corpo Musical".

"É um orgulho para Maricá não só receber esse importante campeonato, mas sair como uma das grandes campeãs. Foram seis títulos que mostram a importância da música na formação sociocultural dos alunos da nossa rede. Seguiremos fomentando essas atividades nas escolas municipais porque acreditamos na cultura como fator transformador da vida", comentou o secretário de Educação Márcio Jardim.

O subsecretário de Administração da Semed, Maxwell Guerra, ressaltou o investimento em bandas e fanfarras já realizado pela Prefeitura de Maricá e revelou que o montante deve aumentar nos próximos anos. "A gente está fazendo uma retomada dessa tradição maricaense. Já fizemos um investimento em equipamentos e instrumentos para essas bandas”, comentou.

“Vamos aumentar exponencialmente esses investimentos nos próximos anos para que a gente possa ampliar a prática da música nas escolas que consistirá em várias bandas para, no futuro, formar uma grande banda da cidade com os melhores alunos", disse Maxwell.

Intercâmbio cultural

O objetivo do campeonato é celebrar a arte, a educação e o intercâmbio cultural por meio de apresentações, evidenciando o valor histórico e pedagógico das bandas e fanfarras. Essas práticas fortalecem o vínculo entre a formação artística e o desenvolvimento social, promovendo habilidades essenciais para a cidadania.

“Desde já agradecemos a cidade de Maricá. A cidade está fazendo o investimento necessário para que as escolas possam possibilitar a inserção do jovem na música. Costumo dizer que as bandas e fanfarras podem ser um antídoto para que uma criança possa não estar vulnerabilizada, aconteça uma inclusão social por meio da educação musical”, acredita o presidente da Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, Armando Nobre.

O regente da Banda de Percussão Luciana Carvalho, de Goiânia (GO), Thalles Barbosa da Silva, contou que a banda teve problemas para chegar à cidade. No entanto, o mar maricaense fez todos os contratempos valerem a pena. “Para a gente foi um prazer participar, apesar de alguns contratempos. Desde quando a gente chegou, está todo mundo encantado. Alguns dos meninos viram o mar pela primeira vez. Todo mundo está muito feliz, a cidade é muito bonita”, disse Thalles.

Confira os títulos das escolas:

- Banda de Percussão Sinfônica Infanto Juvenil:

Pelotão de bandeiras

1° - CEM Joana Benedicta Rangel

2° - EM Clério Boechat

Baliza feminina

1° - EM Clério Boechat

2º - CEPT Zilca Lopes da Fontoura

Corpo coreográfico

1° - EM Clério Boechat

Comandante mor

1° - EM Clério Boechat

2° - CEM Joana Benedicta Rangel

Corpo Musical

1° - EM Clério Boechat

2° - CEM Joana Benedicta Rangel

- Banda de Percussão Infantil:

Corpo Musical

1º - CEPT Zilca Lopes da Fontoura