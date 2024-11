Zélia Duncan - Foto: Katito Carvalho

Zélia DuncanFoto: Katito Carvalho

Publicado 25/11/2024 10:27

Maricá - O segundo dia do 1º Festival da Canção – Escrito nas Estrelas lotou as arquibancadas de moradores de Maricá e torcidas de fora da cidade que foram conferir os candidatos do segundo dia de audição.

O concurso é uma amostra de potência e futuro para que artistas sejam ouvidos e revelados, reunindo concorrentes de sete estados do Brasil e tem como inspiração grandes festivais da canção, com grande apelo público, já que mobilizava a população com torcida e grande apoio aos músicos.

Somando os dois primeiros dias de evento, foram 26 músicas apresentadas. No fim da noite deste sábado (23), a curadora do evento, Patrícia Ferraz, anunciou os nomes das 10 canções finalistas que seguem para a votação popular na final que será realizada neste domingo (24).

São elas: “Linda, linda, linda”; “Terra em transe”; “Rosa do Sertão”; “Meio avoado”; “Partiu”; “Cada canto”; “Horizonte Marinheiro”; “De meia noite às seis”; “Olhar por onde ciranda” e “Surfista”.

O festival tem realização da Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e curadoria de Patricia Ferraz.

O festival tem apoio e colaboração da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Governo e da Secretaria de Turismo de Maricá.

Isabella Taviani fecha noite com apresentação quente e bela voz

Com a musicalidade herdada dos pais, Taviani soma mais de vinte anos de carreira com grandes sucessos que foram cantados com coro do público presente. Começando pelo sucesso “Foto polaroid”, seguida por “A canção que faltava”, “Digitais”, “Último Grão “, finalizando com “Luxúria”.

“É fundamental a gente ter essa música boa efervescente novamente. Além das minhas canções autorais, fiz aqui uma homenagem aos festivais cantando “Agonia”, de Oswaldo Montenegro”, conta a artista, citando a música que foi a grande vencedora do Festival da Nova Música Popular Brasileira, realizado em 1980”.

Ela conta que já conhecia a cidade e celebra o evento.

“Já tinha me apresentado em Maricá anteriormente. O público tem uma energia muito boa. Fico muito feliz que estejam com esse movimento cultural tão bacana e necessário. É o resgate da boa música. Todos os participantes estão de parabéns, ouvi as apresentações de hoje lá do camarim. Espero que tenhamos muito mais festivais. Valeu, Maricá”, comemora.