Fórum de Atenção Psicossocial - Foto: Divulgação

Fórum de Atenção PsicossocialFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2024 14:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde e da Fundação Estatal de Saúde (Femar), realiza na próxima quinta-feira (28), a partir das 8h30, mais uma edição do Fórum de Atenção Psicossocial, com debates e reflexões sobre o tema “População em Situação de Rua: políticas públicas, estigma e novos olhares no recorte da saúde mental”. O evento acontece no auditório da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá (Facmar), que fica na Avenida Roberto Silveira, 2082, no Flamengo, e é aberto ao público, sujeito à lotação do espaço.

O objetivo da iniciativa é qualificar as abordagens no cuidado a esse público e entender mais das vivências cotidianas, o que é fundamental para criar políticas públicas mais efetivas nessa área. O Fórum de Atenção Psicossocial será mediado por André Luiz Avelino dos Reis, psicólogo que atua no Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Outras Drogas (Caps AD) da cidade.

A mesa de exposições de experiências e diálogos plurais será composta pelos seguintes profissionais: Maria Helena Santana, assistente social que atua no Caps III de Maricá e no Caps Infantojuvenil (Capsi) Silva Otthof, em Petrópolis; Ualace Carvalho, psicólogo que coordena o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) de Maricá; além de Anna Carolina Macedo Cardoso, assistente social e técnica do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) do município.