Torneios de vôlei de praiaFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 14:51 | Atualizado 26/11/2024 14:52

Maricá - A cidade de Maricá se prepara para uma maratona de jogos de vôlei de praia que se iniciam nesta quinta-feira (28). Serão 10 dias de eventos para a população aproveitar gratuitamente. Os torneios serão na Arena da Barra, a moderna estrutura para esportes de areia montada pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) na Barra de Maricá.

A 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia - Challenger (Desafio) será disputada entre os dias 28 de novembro a 01 de dezembro; a 4ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-21, no período de 01 a 04 de dezembro, e o Futures, entre os dias 5 e 8 de dezembro.

O Futures recebe jovens atletas que veem a competição como porta de entrada para duplas que buscam se desenvolver no Circuito Mundial.

Os eventos nas categorias feminino e masculino realizam todas as fases de qualifying, fase de grupos, oitavas, quartas, semifinais e a final, com entrada gratuita.

O primeiro evento a ser realizado, o Challenger, é uma etapa bônus do circuito brasileiro em que as duplas podem utilizar a pontuação conquistada neste torneio para substituir a pontuação de um dos últimos quatro torneios realizados.