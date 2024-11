Pré Uerj - Foto: Divulgação

Pré UerjFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2024 16:37

Maricá - Neste domingo (01), a equipe do PRÉ-UERJ Maricá realizará um acolhimento especial para os estudantes que participarão das provas da UERJ.

Atendendo a uma solicitação da Secretaria de Educação, a UERJ incluiu Maricá como local de aplicação das provas, facilitando o acesso dos candidatos da região.

Os exames serão realizados em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, e todos os participantes farão a prova objetiva.

Em Maricá, o acolhimento ocorrerá no Colégio Estadual Elisiário Matta, enquanto outra equipe estará de plantão na UERJ Maracanã, garantindo suporte tanto aos estudantes locais quanto àqueles que prestarão a prova na capital.

O PRÉ-UERJ Maricá acolherá os candidatos com mensagens positivas, conselhos, abraços acolhedores e a distribuição de 100 kits de lanche para os alunos do projeto que farão a prova no Elisiário Matta.

O objetivo principal é oferecer apoio emocional e logístico, contribuindo para que os candidatos enfrentem o desafio com tranquilidade e foco. A equipe reconhece a importância deste momento na trajetória dos estudantes e busca proporcionar um ambiente acolhedor e motivador.

Os portões serão abertos às 8h, e as provas terão início às 9h.

Desde a pandemia, o PRÉ-UERJ Maricá se tornou referência nacional ao oferecer aulas online e ao vivo, abrangendo estudantes de todo o Rio de Janeiro e até de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná.

O projeto tem como objetivo proporcionar uma preparação de qualidade para as duas etapas da prova da UERJ, ampliando o acesso à universidade pública para jovens de Maricá e de todo o país.

Neste ano, o PRÉ-UERJ Maricá tem uma predominância feminina, com 78,4% de mulheres inscritas, e 44,7% dos estudantes são cotistas.

Esses números refletem o compromisso do projeto com a inclusão e a diversidade.

O PRÉ-UERJ Maricá faz parte do tradicional PRÉ-ENEM POPULAR Iara Iavelberg, fundado em 2018 pelo prefeito Fabiano Horta e coordenado pelo professor William Campos.

Em 2022, o projeto ganhou destaque ao vencer o Prêmio Paulo Freire na categoria de experiência pedagógica em ensino a distância. Na última edição, 107 estudantes foram aprovados em cursos como Medicina, Direito, Engenharia e Psicologia, consolidando o sucesso do projeto, que agora tem alcance estadual.

A lista de aprovados será divulgada no dia 15 de janeiro de 2025, representando um momento de grande expectativa para todos os participantes do PRÉ-UERJ Maricá.