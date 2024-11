O vice-prefeito de Maricá licenciado e secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário do município do Rio de Janeiro, Diego Zeidan na Conferência Estadual de Economia Solidária - Foto: Caio Henrique Costa

Publicado 28/11/2024 09:28 | Atualizado 28/11/2024 09:32

Maricá - Maricá participou da 4ª Conferência Estadual de Economia Solidária (Conaes) do Rio de Janeiro mostrando que a cidade investe em políticas públicas e desenvolvimento econômico solidário. O evento começou na segunda-feira (25) e terminou nesta quarta-feira (27) no Palácio da Fazenda, no Centro do Rio de Janeiro.

Na terça-feira (26), participantes do painel “Contexto e desafios da Economia Solidária no Brasil e no Rio de Janeiro” destacaram a necessidade da criação de políticas públicas efetivas para aqueles fora da economia formal, além da importância das estruturas legislativas no apoio e reconhecimento às políticas municipais relacionadas à economia solidária.

O vice-prefeito de Maricá licenciado e secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário do município do Rio de Janeiro, Diego Zeidan, pontuou que não é apenas sobre construir uma nova economia. E que é necessário superar o sistema econômico atual, “que deixa o trabalhador de lado e sem alternativas”.

“Precisamos construir uma alternativa econômica para essa situação. O trabalho de quem está aqui nessa conferência contribui para impulsionar as ações que fazem essa alternativa sair do papel”, afirmou.

Zeidan ainda lembrou que Maricá tem uma grande experiência em economia solidária, por meio do banco comunitário e do apoio aos pescadores, às costureiras, aos entregadores, às feiras e às cooperativas.

“Queremos construir um ecossistema de economia solidária cada vez mais forte. Temos importantes referências internacionais para nos guiar nessa vontade de construir uma grande rede de cooperativas na cidade, e que futuramente possamos exportar essas experiências para fora de Maricá”, disse o vice-prefeito licenciado.

Participação efetiva:

Representando a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o diretor de Economia Solidária e Responsabilidade Social, Eugênio Soares, comentou que é importante ter um movimento organizado que assegure uma participação mais efetiva dos representantes da economia solidária nos governos, para garantir a implementação de políticas públicas adequadas e com impacto real na vida das pessoas que hoje são excluídas da economia formal.

“Precisamos estar nas conferências de Ecosol, mas também nas ruas. É impensável fazer política pública sem recursos. As negociações têm que incluir a luta pelo orçamento dentro dos governos para implementação das políticas dedicadas à economia solidária”.

O diretor da Codemar exemplificou Maricá como cidade que investe em políticas públicas e em economia solidária. “Necessário destacar a força de Maricá nesse sentido. Não basta o esforço, é preciso orçamento. E vamos fortalecer ainda mais a cidade como referência em Economia Solidária”, disse.

Movimento nacional

As conferências de economia popular e solidária estão sendo realizadas em todo o país como parte do processo preparatório para a etapa nacional, que acontecerá em Brasília de 10 a 13 abril de 2025, sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).