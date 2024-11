Motocicleta e drogas apreendidas pela PM - Foto: Jornal O DIA

Motocicleta e drogas apreendidas pela PMFoto: Jornal O DIA

Publicado 29/11/2024 12:12 | Atualizado 29/11/2024 12:13

Maricá - Uma ação de Policiais Militares da 6ª Cia juntamente com Policiais da equipe de Niterói, resultou na prisão de dois meliantes nesta quinta-feira (28), em Itaipuaçu.

A operação entre os policiais do PATAMO da 6ª Cia de Maricá e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) de Niterói aconteceu no Condomínio Minha Casa Minha Vida após denúncias de que traficantes de drogas armados estariam cometendo o crime no local.

Quando os Policiais chegaram no Condomínio, os suspeitos tentaram fugir porém os agentes capturaram dois elementos, com eles uma motocicleta foi apreendida, uma mochila repleta de drogas e uma pistola. No local também foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes.

Uma réplica de fuzil usada para intimidar os moradores do Conjunto Habitacional também foi apreendida.

Os dois elementos foram presos e levados para a 82ª DP no Centro de Maricá.