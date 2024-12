Alimentos sem glúten na merenda escolar e no Restaurante Municipal em Maricá - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 04/12/2024 10:12 | Atualizado 04/12/2024 10:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá desenvolve um projeto de incentivo à agricultura familiar com a produção de alimentos sem glúten que são incluídos na merenda escolar e nas refeições servidas no Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã. Na fábrica do Empório I Piatti, em Ubatiba, o aipim fornecido pela associação de agricultores do Caju é transformado em farinha para produção de massas com alto teor proteico.

Essa iniciativa integra o Programa Bem-Viver Alimentar, desenvolvido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM) em parceria com as secretarias de Educação, de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e de Desenvolvimento Econômico. Antes da inclusão desses alimentos na merenda escolar, o ICTIM e o Empório I Piatti serviram panquecas com farinha de aipim e de taioba recheadas com frango para alunos de 18 escolas municipais.

“Os alunos aprovaram as panquecas que são feitas sem aditivo químico e com itens da agricultura familiar. Estou muito feliz com essa parceria com a associação do Caju e temos a expectativa de produzir até três toneladas de farinha funcional de aipim com massas de alto teor proteico”, afirma Suzi Clementino, proprietária do Empório I Piatti. Ela também informou que todos os meses são fornecidos nhoque de aipim no restaurante municipal. “A próxima entrega acontece na quinta-feira (29/11)”, acrescentou.

Ainda foram realizadas oficinas de biscoitos sem glúten com alunos das escolas municipais Brasilina Coutinho (Silvado), Benvindo Taques Horta (Ubatiba) e Romilda dos Santos (Centro).

Cláudio Gimenez, presidente do ICTIM, destaca que esse projeto do Empório I Piatti contribui para uma melhor alimentação da população e permite ao agricultor familiar a continuidade de suas vendas.

“A produção de massas e farinhas sem glúten, combinado com eventos realizados nas escolas para aprovação das farinhas e massas, é mais uma oportunidade de termos uma sociedade com saúde mais assertiva e equilibrada”, ressaltou Gimenez.

Em 2023, um total de 18 produtos do Empório I Piatti recebeu o Selo de Inspeção Municipal (SIM), emitido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento que certifica e garante a qualidade dos alimentos produzidos. São eles: nhoques de taioba, de feijão guandu e de aipim, talharins de taioba e de guandu, espaguetes de taioba, de guandu e de aipim, bolo de aipim com laranja, biscoitinhos de taioba e de feijão guandu, brownie de batata doce, pão de queijo enriquecido com farinha de feijão guandu, além das farinhas funcionais de aipim, de feijão guandu, pó de taioba, de batata doce e de abóbora.