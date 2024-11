Quaquá - Foto: Reprodução rede social

Publicado 29/11/2024 17:03 | Atualizado 29/11/2024 17:12

Maricá - O prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, estabeleceu um grande desafio para seu terceiro mandato, que começa em janeiro: criar condições para que, entre 6 e 8 anos, a economia do município não dependa exclusivamente dos royalties do petróleo. O caminho para atingir essa meta, segundo ele, é acelerar a industrialização da cidade e transformá-la em um polo turístico internacional. Em entrevista ao jornalista Leandro Mazzini, do programa “Líderes em destaque”, na Band TV, Quaquá detalhou as principais intervenções que pretende realizar, com recursos públicos, para estimular a iniciativa privada, gerar empregos sustentáveis e impulsionar o desenvolvimento local.

Uma das prioridades é concluir as negociações com os proprietários do Puy du Fou, parque temático francês mundialmente famoso por suas recriações históricas e espetáculos grandiosos. Os shows combinam tecnologia de ponta, cenários impressionantes e performances ao vivo com centenas de figurantes, atraindo milhões de visitantes todos os anos. A entrevista de Quaquá vai ao ar neste sábado às 8h30.

Outros projetos âncora para atrair turistas a Maricá incluem o complexo hoteleiro "Samba, Futebol e Caipirinha" e um conjunto de oito obras assinadas por Oscar Niemeyer, que serão construídas para abrigar equipamentos culturais. “Maricá será a cidade mundial com mais obras de Niemeyer depois de Brasília”, afirmou Quaquá.

Além disso, o prefeito anunciou a construção da maior piscina de água salgada do mundo, com recifes artificiais para suavizar as ondas, tornando o extenso litoral da cidade mais atrativo para o turismo. O plano inclui também a criação de uma linha de catamarãs modernos entre a praia de Itaipuaçu e o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Outras iniciativas mencionadas por Quaquá abrangem a agroindústria, a instalação de uma fábrica de aviões de 19 lugares da Embraer e até a criação de uma base de lançamento de foguetes nas Ilhas de Maricá, com negociações avançadas junto às autoridades aeronáuticas. O prefeito estuda a construção de um novo aeroporto em Maricá, com pista de 2 mil metros, e mantém conversas com o governo cubano e a Anvisa para produzir medicamentos de ponta na cidade.

Durante a entrevista, Quaquá, que também é vice-presidente nacional do PT, criticou a “visão fundamentalista” de setores que utilizam o discurso das mudanças climáticas para barrar projetos de desenvolvimento no Brasil, como a exploração de petróleo na Região Norte. “É um fundamentalismo que só beneficia aqueles que não querem que o Brasil se desenvolva”, argumentou.

Ele também afirmou que o governo Lula precisa “sair dessa briga com Bolsonaro” e apresentar um plano consistente para o desenvolvimento do país nos próximos 20 anos, com metas claras e objetivas. Quaquá defendeu a criação de uma lei que institua o Conselho da República, com atribuições para aprovar e licenciar projetos de investimento superiores a R$ 1 bilhão. Segundo ele, isso aceleraria a criação de empregos e reduziria a influência dos “fundamentalistas” contrários ao progresso. “Em um ano, o Conselho decidiria se o projeto pode ou não ser executado”, explicou.