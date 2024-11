Consciência ambiental no projeto Lixo Zero na Escola Municipal Antônio Rufino de Souza Filho - Foto: Divulgação

Consciência ambiental no projeto Lixo Zero na Escola Municipal Antônio Rufino de Souza FilhoFoto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 13:13

Maricá - Alinhado ao compromisso com a sustentabilidade e a causa ambiental, o Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) iniciou, no final de outubro, a implementação do projeto Lixo Zero na Escola Municipal Antônio Rufino de Souza Filho, no bairro Jardim Interlagos, em Maricá. A iniciativa, que já reflete os princípios adotados pelo instituto em sua própria gestão, busca unir educação e preservação ambiental como pilares de transformação social.

Em menos de um mês, a escola, que atende 330 alunos entre 2 e 15 anos, registrou avanços significativos no descarte correto de resíduos e na conscientização ambiental de toda a comunidade escolar. Os estudantes estão aprendendo a separar materiais recicláveis, rejeitos e resíduos orgânicos, promovendo mudanças de hábito que impactam tanto a escola quanto seus lares.

Para estimular ainda mais os estudantes, a unidade de ensino iniciou nesta quarta-feira, dia 27 de novembro, uma gincana em que vai premiar a turma que mais se destacar no descarte correto do lixo. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 9 de dezembro.

“A sustentabilidade está no centro da nossa atuação. Para que Maricá se torne uma cidade sustentável e alinhada com as agendas ambientais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é fundamental começar pelas escolas. Essa estrutura que estamos desenvolvendo aqui pode ser replicada em todo o município, gerando benefícios reais para o meio ambiente e para a economia local”, explicou Mirka Gerolimich, presidente do ISII.

As ações também demonstram que o lixo descartado pode ser mais do que resíduos. Quando bem gerido, tem potencial para gerar economia, novas fontes de renda e contribuir para a preservação ambiental. “O que estamos vendo é uma mudança real de comportamento. Os alunos entenderam que essas práticas têm valor e estão aplicando isso em suas rotinas, influenciando suas famílias e ampliando o alcance da iniciativa”, destacou Mirka.

A diretora da escola, Diana Ribeiro dos Santos Paiva, ressaltou a importância de engajar os estudantes nesse processo.

“Os alunos são agentes transformadores. Eles aprendem aqui na escola, levam o conhecimento para casa e compartilham com seus familiares. Isso tem um efeito multiplicador que pode impactar toda a comunidade, promovendo uma verdadeira conscientização ambiental”, enfatizou.

Implantar práticas sustentáveis em uma escola marca apenas o início de uma transformação que pode alcançar toda a cidade. A estrutura proposta tem o poder de envolver comunidades e criar as bases para um futuro mais sustentável podendo tornar Maricá um modelo de referência, onde ações locais refletem o compromisso com as grandes agendas ambientais globais.