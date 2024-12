Premiação - Foto: Divulgação

Publicado 02/12/2024 15:30 | Atualizado 02/12/2024 15:30

Maricá - Com uma arrecadação de R$ 10 mil, a 2ª Edição da ISII – Corrida para o Bem vai conseguir proporcionar um Natal mais digno e acolhedor para inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social em Maricá, graças à adesão de centenas de pessoas que se inscreveram para correr na Orla de Itaipuaçu, na manhã deste domingo, dia 1° de dezembro.

A iniciativa, que integra esporte, solidariedade e sustentabilidade em uma única causa, foi promovida pelo Instituto Singular Ideias Inovadoras (ISII) - uma organização comprometida com o desenvolvimento social, inovação e práticas sustentáveis.

A psicóloga e professora Priscila Câmara de Castro Abreu Pinto, 34 anos, ficou sabendo da corrida dois dias antes.

"Foi uma loucura para conseguir me inscrever. Soube pelo Instagram e queria muito poder contribuir com o Natal de muita gente e, claro, correr na Orla de Itaipuaçu, que é o meu quintal. Consegui as últimas vagas", contou.

"Eu adorei a organização, foi impecável e pontual. Minha expectativa era dar o meu melhor e tentar chegar perto do pódio. Fiquei muito feliz com o meu desempenho", comemorou Priscila, que levou o filho Gabriel, 3, para levantar o troféu de segundo lugar.

A administradora Fernanda Muniz Goulart Pereira, 38, conquistou o primeiro lugar.

"Estava com expectativa de pegar o pódio, mas não em primeiro. Sou fã de corridas longas, mas foi um desafio muito gostoso", revelou.

"Participei da primeira corrida e já sigo o Instagram do evento. Fiz questão de participar para apoiar a causa e correr dentro de casa não tem preço, principalmente porque a Orla de Itaipuaçu é um local maravilhoso", destacou Fernanda.

A presidente do ISII, Mirka Gerolimich, festejou o sucesso do evento.

“Mais do que um evento esportivo, a Corrida para o Bem é um movimento por um mundo mais saudável e sustentável. A iniciativa combina esporte, saúde e solidariedade, trazendo alegria e esperança para muitas famílias neste Natal, enquanto promovemos a conscientização ambiental e a esperança de um futuro mais sustentável,” ressaltou.