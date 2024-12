Vacinação de raiva cães e gatos - Foto: Gabriel Ferreira

Vacinação de raiva cães e gatosFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 02/12/2024 10:35 | Atualizado 02/12/2024 10:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, vacinou 9.732 cães e gatos durante a segunda etapa da Campanha Antirrábica, que aconteceu no sábado (30/11) em 17 locais dos distritos de Inoã e Itaipuaçu. A mobilização, que começou no sábado anterior (23) nos distritos Centro e Ponta Negra, foi um sucesso, com 22.982 pets imunizados contra a raiva em toda a cidade, fortalecendo a proteção dos animais à doença, que é letal e pode ser transmitida aos humanos.

Na campanha, puderam se vacinar os cães e gatos saudáveis, com idade a partir de três meses, e que não apresentaram estado gestacional. É importante lembrar que a vacina, que deve ser aplicada anualmente, é a única forma de prevenção à raiva animal, por isso os bons resultados contribuem para que a cidade siga sem registros dessa doença perigosa.

A coordenadora da Vigilância em Saúde de Maricá, Micheli Ferreira, destacou que a campanha foi um sucesso, e pontuou também que os tutores que não puderam participar terão uma nova oportunidade.

“A população de Maricá atendeu ao chamado e entendeu a importância de vacinar seus animais contra a raiva para a saúde de todos. No total, foram mais de 22 mil cães e gatos vacinados na cidade e, aproveitando esse resultado, vamos oferecer uma nova chance de imunização no sistema volante (‘drive thru’). Os detalhes serão divulgados em breve e contamos com a participação dos moradores”, afirmou.

Milena Gomes, de 29 anos, foi uma das moradoras que participou da mobilização em Itaipuaçu. Ela levou a cadela Belinha para ser vacinada e aprovou a iniciativa.

“A vacinação foi bem rápida e agora podemos levar ela para passear de forma tranquila, sabendo que ela estará protegida contra a raiva. Estou morando em Maricá há dois anos e estou gostando muito de ter oportunidades como essa. Ano que vem estarei participando novamente da campanha”, ressaltou.

Valéria Pereira Peçanha, de 50 anos, levou, ao todo, cinco gatos e três cachorros para se vacinarem em Itaipuaçu. Ela pontuou a importância de poder protegê-los da raiva perto de casa.

“Eu dou nota 10 para essa campanha, porque eu e meus animais fomos tratados muito bem, com tudo ocorrendo bem rápido, sem filas. Não perco uma campanha de vacinação antirrábica e também incentivei a participação nas minhas redes sociais e às pessoas que encontrei”, concluiu.