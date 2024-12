Jacaré é resgatado em São José pela Guarda Municipal - Foto: Divulgação / Guarda Municipal de Maricá

Publicado 04/12/2024 11:06 | Atualizado 04/12/2024 11:08

Maricá - Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) da Guarda Municipal de Maricá resgataram, na terça-feira (03/12), um jacaré do papo amarelo no bairro Manu Manoela, em São José do Imbassaí. O animal, que tem cerca de um metro e meio de comprimento, não estava ferido.

Os guardas foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que recebeu um chamado do Corpo de Bombeiros solicitando o resgate. O réptil estava em um canteiro ao lado do muro de uma residência.

Após o resgate, foi constatado que o jacaré não estava ferido ou debilitado. Por isso, os agentes fizeram a soltura no habitat natural do animal.

“O Gedam tem realizado um papel fundamental no nosso município, realizando vários resgates de animais silvestres, répteis, tudo com a segurança adequada tanto para o guarda quanto para a população”, ressaltou o comandante da Guarda Municipal de Maricá, Carlos Eduardo dos Santos.

Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disk Seop: (21) 96809-1516. Importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.