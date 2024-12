Vôlei de praia em Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Vôlei de praia em MaricáFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 04/12/2024 14:23

Maricá - A Arena da Barra vai estar em festa nesta quinta-feira (5) a partir das 17h30, com grande programação incluindo show musical gratuito. O grupo de pagode Vou Zuar vai agitar o público, que também vai acompanhar a entrega das obras de ampliação da Arena.

Em meio a tudo isso acontecem os jogos da etapa Futures do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A festa abre quatro dias de shows musicais na arena. Todos os shows e os jogos podem ser acompanhados gratuitamente por todos. Basta chegar e se divertir.

*Arena*

Com a expansão, a Arena agora tem mãos duas quadras, 13 salas, museu com a história do handebol de praia, academia, áreas médica e fisioterapia, praça de alimentação, camarim e um palco. Em maio foi inaugurada a primeira parte das obras das dependências da Arena da Barra, com um padrão internacional de apoio e infraestrutura.

*Jogos*

O Futures recebe jovens atletas que têm entre 16 e 19 anos e que veem a competição como porta de entrada para duplas que buscam se desenvolver no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste ano, o torneio reúne duplas de países como Estados Unidos, França, Chile, Argentina, Alemanha e acontece nas categorias masculino e feminino.

O torneio inicia com 28 duplas por gênero, totalizando 56 que vão sendo eliminadas até chegar o domingo onde as duplas finalistas disputam o bronze e o ouro.

*Serviço*

Etapa Futures do Circuito Mundial de Vôlei de Praia