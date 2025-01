Nova estação de bicicletas "vermelinhas" no aeroporto de Maricá - Foto: Paulo Ávila

Nova estação de bicicletas "vermelinhas" no aeroporto de MaricáFoto: Paulo Ávila

Publicado 31/01/2025 11:05

Maricá - As “Vermelhinhas”, bicicletas públicas gratuitas da Empresa Pública de Transporte (EPT), chegaram ao Aeroporto de Maricá. A estação 35, implementada nesta semana em Araçatiba, vai ajudar na mobilidade urbana de passageiros e trabalhadores do Aeroporto de Maricá e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), que administra o local.

“Ter uma nova estação de ‘Vermelhinhas’ aqui no Aeroporto é muito importante para aumentar ainda mais a mobilidade na cidade. Além disso, facilita o deslocamento de nossos colaboradores e passageiros e também beneficia os moradores ao oferecer mais uma alternativa de integração de transporte”, afirmou a diretora de Operações da Codemar, Marta Magge.

O morador da Mumbuca e auxiliar de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) do Aeroporto de Maricá Flávio Dias sempre utilizou as “Vermelhinhas” como transporte, tanto para lazer quanto para se deslocar para o trabalho. A nova estação, no Aeroporto, vai facilitar ainda mais essa locomoção.

“Apesar de ter carro, utilizo muito as bicicletas para fugir do engarrafamento e melhorar a minha mobilidade urbana. Eu moro perto de duas estações, mas faltava um ponto mais perto aqui do trabalho, para facilitar minha ida e volta. Então, a implementação aqui no Aeroporto de Maricá me ajuda bastante, estou muito feliz”, disse Flávio.

Novas estações

Além da estação Aeroporto, em Araçatiba, os bairros Condado, Caxito e Cordeirinho também ganharam novas estações. Com a implantação de mais seis estações, o sistema chegou a 36 estações adultas e oito infantis, ampliando o acesso da população ao transporte alternativo e sustentável.

Para utilizar o serviço é preciso fazer a reserva pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS. Após o cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O tempo de utilização é de uma hora, para os dias de semana; e duas horas para sábados, domingos e feriados. Após esse período, a nova reserva só poderá ser feita em intervalo de 15 minutos.