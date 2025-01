Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: George Tzoulas

Hospital Dr. Ernesto Che Guevara Foto: George Tzoulas

Publicado 31/01/2025 11:10 | Atualizado 31/01/2025 11:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, avança cada vez mais nos cuidados oferecidos à população com a implementação na quarta-feira (29) do serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. Com o novo serviço, a unidade hospitalar se torna a primeira na Região Metropolitana II a disponibilizar o procedimento de cirurgia bariátrica, que é reconhecido como um dos métodos mais eficazes para o tratamento da obesidade e de doenças associadas.

As consultas para avaliação dos pacientes já foram iniciadas no local e a previsão é que as operações comecem em março, com agendamento através da Central de Regulação, atendendo as pessoas que estão na fila de espera para o procedimento. O protocolo bariátrico foi estruturado de forma qualificada e ágil pela gestão municipal, com a conclusão em apenas dois meses, enquanto o prazo médio para a estruturação desse tipo de serviço costuma ser de 9 a 10 meses.

Inicialmente, serão realizadas quatro cirurgias bariátricas por mês. A expectativa é que, com o avanço do serviço, o número de operações possa ser ampliado progressivamente, atendendo a uma demanda crescente da população por esse tipo de intervenção, identificada pela Central de Regulação do município.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, garantiu que o serviço de cirurgia bariátrica é um diferencial na cidade, fortalecendo o bem-estar da população. “Estamos investindo continuamente para qualificar ainda mais a saúde de Maricá e esse é outro passo nesse objetivo. O serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara vai promover qualidade de vida e bem-estar para a população, com agendamentos pela Central de Regulação, seguindo os critérios de classificação de risco do SUS”, afirmou.

O subsecretário de Saúde, Juliano Oliveira, ressaltou a importância de ampliar os serviços oferecidos na cidade. “A ampliação dos serviços disponibilizados aos moradores é um compromisso que assumimos e esse é um marco importante para os avanços na rede. Com isso, as pessoas que aguardam por cirurgias bariátricas poderão fazer o procedimento no próprio município, o que traz mais qualidade e comodidade no atendimento”, acrescentou.

A diretora-geral do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, Ana Paula Silva, pontuou o impacto do novo serviço para o bem-estar dos maricaenses. “A implementação do serviço de cirurgia bariátrica se dá pela importância da ampliação e estruturação dos serviços especializados no município. É um grande ganho para os pacientes que aguardam o procedimento e um compromisso da gestão em assistir adequadamente a população. Essa entrega é um marco de qualidade e dignidade de vida. Seguiremos avançando”, concluiu.

Hospital Che Guevara é referência na cidade

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara é a referência para cirurgias de 17 especialidades em Maricá, agendadas pela Central de Regulação do município, além de contar com atendimento ao trauma referenciado, recebendo, principalmente, pacientes acidentados que chegam através de ambulâncias.

No local, também são disponibilizados exames diversos no Centro de Imagem, que incluem ultrassonografia, tomografia, doppler, raios-x, ecocardiograma, colonoscopia, dentre outros, com marcação via Regulação. O hospital também possui um Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele aos pacientes encaminhados; atendimento ambulatorial pré e pós-cirúrgico; e realiza a captação de órgãos para transplantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante lembrar que a porta de entrada para atendimentos de emergência por livre procura (demanda espontânea) no município são: o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Inoã, e a UPA Municipal (UPAM) Santa Rita, em Itaipuaçu.