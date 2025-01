Secretaria de Segurança de Maricá e Polícia Civil desmantelam esquema criminoso em menos de 24 horas - Foto: Reprodução Instagran

Secretaria de Segurança de Maricá e Polícia Civil desmantelam esquema criminoso em menos de 24 horasFoto: Reprodução Instagran

Publicado 31/01/2025 15:12

Maricá - Após a 82ª DP recuperar nesta quinta-feira (30) equipamentos e retroescavadeiras furtadas da Prefeitura da cidade em um galpão em Itaboraí, nesta sexta-feira (31) uma ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Cidadã e a 82ª DP resultou no fim do esquema criminoso.

A ação conjunta ainda resultou na recuperação de mais veículos e equipamentos furtados da Somar (Serviço de Obras de Maricá), um micro ônibus (vermelhinho) da EPT também foi recuperado, a ação resultou no fim do esquema criminoso em menos de 24 horas.



O Coronel Julio Veras, Secretário de Segurança do município, declarou em um vídeo de redes sociais que praticamente todos equipamentos públicos foram recuperados e que falta apenas recuperar um caminhão.



Os veículos e máquinas foram localizados após investigações em um galpão na cidade vizinha, Itaboraí, o esquema era de desmonte do maquinário e revenda ilegal.