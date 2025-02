Altas temperaturas em Maricá - Foto: Reprodução

Altas temperaturas em MaricáFoto: Reprodução

Publicado 03/02/2025 15:27 | Atualizado 03/02/2025 15:28

Maricá - Afastamento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e atuação de um sistema de alta pressão atmosférica influencia as condições do tempo na cidade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que as temperaturas estão elevadas e não há previsão de chuva a partir desta terça (04), em decorrência do afastamento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica influenciar as condições do tempo no município.

Nesta segunda-feira (03), o céu continua nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas isoladas de chuva e raios, durante a tarde. Os ventos têm intensidade fraca a moderada, acompanhados de rajadas. As temperaturas ficam entre 24°C e 36°C.

Na terça-feira (04), o céu estará parcialmente nublado a poucas nuvens, sem previsão de chuva. Os ventos terão intensidade fraca a moderada. As temperaturas estarão entre 24ºC e 37°C.

Já na quarta-feira (05), o céu estará com poucas nuvens a parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Os ventos terão intensidade fraca a moderada, acompanhados de rajadas. A temperatura mínima prevista é de 25ºC e a máxima é de 35ºC.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199 ou pelo WhatsApp (21) 98294-3235.