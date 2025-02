Prisão por porte de réplica de pistola - Foto: Jornal O Dia

Prisão por porte de réplica de pistolaFoto: Jornal O Dia

Publicado 12/02/2025 14:39 | Atualizado 12/02/2025 14:40

Maricá - Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam um elemento com uma réplica de arma de fogo, o caso aconteceu na Rua Ademir Peixe Lourenço, no início da noite do último domingo (09).

De acordo com informações, os Policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina na região central da cidade quando entraram na rua, e tiveram sua atenção para um elemento que ao ver a viatura tentou fugir, porém foi capturado.

Na abordagem e revista com ele foi encontrada 01 réplica de pistola, e um aparelho celular, ambos apreendidos.

Ele foi encaminhado para a 82ª DP no Centro de Maricá, e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.