Maricá - O município de Maricá está há um ano sem registro de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, apontam dados o Instituto de Segurança Pública (ISP). O último caso foi no dia 8 de fevereiro de 2024 e os criminosos foram presos por conta das câmeras inteligentes do Ciosp que identificaram a placa do veículo. Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã, os números refletem as políticas públicas implementadas na cidade, entre elas o monitoramento com câmeras e as ações integradas com a Guarda Municipal e as polícias Militar e Civil.

Júlio Veras, titular da pasta municipal, destaca que o latrocínio é o maior receio de moradores da capital, Baixada Fluminense e Região Metropolitana. Ele afirma que a cidade, com as políticas de segurança pública, proporciona essa paz e qualidade de vida à população.

“Maricá vem baixando a cada ano o seu número de letalidades violentas e também de latrocínio. As câmeras inteligentes, identificando todas as placas que entram e que saem do município, o nosso setor de inteligência na Secretaria de Segurança Cidadã, o trabalho ostensivo nas ruas com agentes do Proeis, da Guarda Municipal e a parceria com a Polícia Civil são fundamentais para proporcionar essa qualidade de vida ao cidadão”, enfatiza Veras.

Queda na criminalidade

Dados do ISP-RJ compilados pela Secretaria de Segurança Cidadã mostram bons resultados com a queda nos números da criminalidade. Um dos indicadores considerados estratégicos, o Roubo de Veículos teve, em 2024, o menor número de casos em duas décadas. Foram apenas 43 casos durante todo o ano, mesma quantidade de 2023 – que, por sua vez, já era quase 49% menor que no ano anterior.

Quando o assunto é Roubo de Rua, também houve queda nos números e recorde: o número de registros (247) é o menor dos últimos 12 anos. Desde 2017, quando o convênio com o Proeis foi firmado, o número de casos caiu quase 66%. Outro indicador que apresentou forte queda foi o de Roubo de Carga. Sem registrar nenhum caso em oito dos 12 meses de 2024, o número de registros do crime caiu 50% em comparação com 2023, com apenas oito registros em todo o ano.

“Os criminosos sabem que é muito difícil cometer um ilícito em Maricá e não serem identificados por nossas câmeras inteligentes”, reforça o secretário de Segurança Cidadã.

Estrutura do Ciosp

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) vem, ao longo do tempo, ajudando as forças de segurança na solução de diversos crimes no município. São 720 câmeras espalhadas pelos quatro distritos de Maricá. Dessas, 576 são de CFTV, responsáveis pelo monitoramento, e outras 145 do tipo OCR, capazes de capturar documentos ou textos, além de fazer o reconhecimento óptico desses caracteres. Por meio desses equipamentos é possível fazer a leitura de placas de veículos e identificar irregularidades, como clonagem, por exemplo.

A sala de operações do Ciosp funciona 24h e conta com integrantes da Guarda Municipal, responsáveis por fazer a comunicação de ocorrências com a própria corporação e, também, com os policiais militares em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Há, ainda, agentes da 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (responsável pelo policiamento da cidade), que fazem a comunicação com as equipes de rua conforme a demanda.