Prefeito Quaquá, no alto da Serra do Camburi, anuncia revitalização no tradicional point do parapente - Foto: Thamyris Mello

Publicado 10/02/2025 14:23 | Atualizado 10/02/2025 14:24

Maricá - Com a vista panorâmica da cidade proporcionada do alto da Serra do Camburi, o prefeito Washington Quaquá fez um importante anúncio para os moradores do local e para os praticantes de voos de parapente. A autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) ficará responsável pela intervenção, cujos estudos para a realização devem começar nos próximos dias.

Segundo o chefe do Executivo maricaense, será realizado no local um trabalho de recapeamento, com intertravados, para que veículos de passeio sem tração 4x4 possam acessar o local. "Há muito tempo acho essa vista uma das paisagens mais lindas do planeta. E Maricá precisa mostrar essas belezas para o mundo. Mas, para isso, é preciso que a gente dê um jeito e organize, porque não é possível subir sem um carro 4x4", disse o prefeito.

"Vamos fazer uma subida bonita, linda, turística e acessível para todo morador de Maricá. Imagina o finalzinho da tarde, você ver o pôr do sol daqui, trazer a família, as crianças para cá, para a gente poder ter um dia maravilhoso que Maricá proporciona a todos. É a cidade mais bonita do Brasil, mais segura do Brasil e a melhor para se viver", completou o alcaide.

O vice-presidente de Licenciamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), José Dias, revelou que o órgão irá contribuir com a emissão de licenças ambientais. "Esse espaço, que eu chamo até de mirante, é um local muito bonito aqui em Maricá. No Inea, vamos ajudar com agilidade nos processos de licenciamento que o Inea, porventura, venha a ser o responsável pela emissão das licenças", garantiu.