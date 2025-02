Viatura da Guarda Municipal que levou a acusada de furto para a 82ª DP - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 07/02/2025 13:52 | Atualizado 07/02/2025 14:21

Maricá - Agentes da Guarda Municipal prenderam uma mulher após furtar uma grande loja no Centro do município, o caso aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (08).

Segundo relatos, a acusada entrou no estabelecimento comercial fingindo ser uma cliente, ao olhar as sessões da loja, começou a colocar dentro de sua bolsa vários produtos.

Enquanto isso, os funcionários da loja observaram a mulher que estava visivelmente com atitude suspeita pois ela já havia entrado na loja por duas vezes antes, no mesmo dia.

A acusada tentou sair da loja, porém a Guarda Municipal já havia sido chamada e os Agentes a abordaram e dentro de sua bolsa encontraram os produtos furtados.

Ele foi presa em flagrante e conduzida a 82ª DP também no Centro.