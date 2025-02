Deputada Zeidan na Alerj - Foto: Heitor Matosinhos

Publicado 06/02/2025 17:47

Maricá - A deputada estadual Zeidan, do Partido dos Trabalhadores, foi reeleita uma das vice-presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em seu terceiro mandato, Zeidan tem atuação forte na interlocução e no empoderamento das mulheres.

"Esse é o mandato com maior representação feminina no parlamento estadual e também a maior participação de mulheres deputadas integrando a Mesa Diretora.Isso é uma conquista. Como integrante do PT entendo que a política se faz com diálogo, foco e objetivo e nós dialogamos visando a população do estado do Rio de Janeiro, pois queremos um Estado melhor para todos", afirmou Zeidan.

Dos 13 integrantes da Mesa Diretora, cinco são mulheres. Nesta legislatura também está a maior representatividade feminina na Alerj, atualmente 16 deputadas estaduais representam as mulheres na Alerj, sendo o PT a maior bancada feminina com cinco parlamentares.

ATUAÇÃO - A deputada é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Samba, Carnaval e dos Blocos de Rua e da Frente Parlamentar de Diálogo com as Torcidas Organizadas em favor da Paz nos Estádios e Eventos Esportivos.

Zeidan presidiu a CPI da Enel/Light onde foram encaminhadas 126 medidas para a melhoria dos serviços de energia, foi relatora da CPI da violência contra a mulher e tem diversas leis que protegem as mulheres e garantem seus direitos, como o Observatório do Feminicídio e o Programa de Enfrentamento ao Feminicídio.

Vale lembrar que na área cultural, a deputada é autora das leis que entraram em vigor em 2019 que declaram o movimento charme como bem cultural de natureza imaterial; a que declara o forró e o samba como patrimônio cultural imaterial assim como a Tapeçaria do Espraiado, em Maricá. Autora ainda da lei que cria o Dia das Torcidas Organizadas.

Zeidan é coautora também da lei que institui a política estadual de economia solidária no Estado do Rio de Janeiro. É autora da lei que cria a política de turismo comunitário que beneficia o empreendedorismo na área, apostando no turismo como forma de alavancar a economia e ao mesmo tempo dar oportunidades de trabalho e renda.