Viatura do PROEIS - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 15:03

Maricá - Agentes da Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá, em serviço no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), apreenderam uma motocicleta com suspeita de adulteração após serem acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) na terça-feira (04). A apreensão aconteceu em Itaipuaçu, quarto distrito da cidade.

O sistema de monitoramento do Ciosp alertou para uma suspeita de veículo clonado e acionou os agentes, que estavam em patrulhamento. Durante a abordagem, não foi encontrada nenhuma irregularidade aparente na motocicleta. No entanto, informações do Serviço Reservado (P-2) do 12º BPM apontavam para suposta adulteração veicular.

Os policiais seguiram com o condutor - um jovem de 22 anos que não possuía carteira nacional da habilitação (CNH) - e a motocicleta para a 82ª DP (Maricá). O veículo ficou apreendido na unidade policial para futura perícia, enquanto o rapaz prestou depoimento e foi liberado. A investigação do caso ficará a cargo da distrital onde a ocorrência foi apresentada.

Tecnologia a serviço da segurança pública

O auxílio das câmeras do tipo OCR foi fundamental para que os agentes apreendessem o veículo irregular. Os equipamentos são de última geração e permitem captar até textos de documentos, além de fazer a leitura de placas de veículos, identificando irregularidades, como clonagem, por exemplo.

Ao fazer a leitura das placas dos veículos, a inteligência artificial consegue detectar a passagem de carros com a mesma placa em dois pontos distintos ao mesmo tempo. A partir do alerta, as forças policiais (de Maricá e do outro local onde a leitura foi realizada) são avisadas e realizam cercos para abordar o veículo e apurar qual é o original e o irregular.

O Ciosp é integrado com os demais órgãos de segurança, como a Guarda Municipal e policiais da 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (responsável pelo policiamento da cidade), que se comunicam com os agentes de rua, conforme a demanda.

Centro Integrado de Operações de Segurança Pública

O Ciosp tem, atualmente, 721 câmeras espalhadas pelos quatro distritos de Maricá. Dessas, 576 são de CFTV, responsáveis pelo monitoramento, e outras 145 do tipo OCR estrategicamente posicionadas em 64 pontos do município. Outras 44 câmeras de reconhecimento facial estão em fase de teste.

O local tem contato direto com as equipes de rua da Guarda Municipal, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e da Polícia Militar. Um policial do 12º BPM também fica no local para acionar os agentes da corporação em caso de necessidade.