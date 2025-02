Aviso da Defesa Civil - Foto: Bernardo Gomes

Aviso da Defesa CivilFoto: Bernardo Gomes

Publicado 04/02/2025 16:01

Maricá - Com um litoral gigantesco, cerca de 46 quilômetros de costa litorânea, a cidade é um destino mais que consagrado das cidades limítrofes com o município, para quem quer curtir as orlas das praias e das lagoas.

Para evitar acidentes, é fundamental que os banhistas fiquem atentos à sinalização instalada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, e respeitem a orientação dos guarda-vidas.

Atualmente, a Defesa Civil conta com 144 guarda-vidas estatutários e outros 118 contratados que atuam no suporte aos banhistas todos os dias, das 08h às 17h – exceto no verão e nos finais de semana, em que o trabalho se estende até o pôr do sol. Todos são capacitados para atuar nos trechos que não são cobertos pelos postos.

No total, são 22 postos fixos de atuação dos guarda-vidas, além de outros 17 postos extras, instalados diariamente de acordo com a necessidade e fluxo de banhistas. Além das placas de sinalização instaladas, 250 bandeiras que informam sobre os riscos estão expostas nas praias e lagoas do município.

“Em caso de afogamento realizamos o resgate e, se for necessário, os primeiros socorros. A recomendação é sempre, antes de entrar no mar, pedir orientação aos guarda-vidas e respeitar as bandeiras”, destacou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Danilo dos Santos.

Resgates:

Durante 2024, os agentes da Defesa Civil realizaram 261 resgates nas praias e lagoas de Maricá. Os casos foram mais recorrentes justamente em janeiro (época de férias e durante o verão), quando 109 ocorrências foram atendidas pelos guarda-vidas. A segurança nas praias da cidade é uma das prioridades do órgão, que também tem papel preventivo.

Importante frisar que o banhista deve ficar atento às sinalizações com as bandeiras espalhadas pela orla. A vermelha é colocada na areia quando há risco alto, a amarela para risco médio e a verde para risco baixo. Além disso, é importante acionar os agentes para informações sobre os pontos mais indicados para entrar no mar.