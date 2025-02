Recapeamento em Itaipuaçu - Foto: Katito Carvalho

Recapeamento em ItaipuaçuFoto: Katito Carvalho

Publicado 04/02/2025 16:25 | Atualizado 04/02/2025 16:25

Maricá - A Prefeitura da cidade por meio da Somar (Autarquia de Serviço de Obras de Maricá) tem implementado uma série de ações emergenciais visando a melhoria e manutenção das vias urbanas. A operação "Tapa Buraco" tem acontecido em toda a extensão do município.

Nesta terça-feira (04), uma equipe da Somar esteve presente na subida da Serra da Tiririca, em Itaipuaçu, para realizar o recapeamento e a recuperação da pavimentação no local.

A operação tem o objetivo de garantir mais segurança e conforto para os moradores, com as equipes trabalhando de forma intensa no recapeamento de ruas, realizando reparos urgentes e melhorias em toda a infraestrutura viária da cidade.

As obras estão sendo realizadas em diversas regiões, com atenção especial ao distrito de Itaipuaçu, que contou com três equipes executando a operação. A prioridade é garantir que o trânsito flua de forma segura e eficiente, sem prejuízos à mobilidade urbana.

A ação não se limita apenas às vias. A autarquia também está promovendo serviços de limpeza, preparação de terrenos e jardinagem por toda a cidade. Este esforço tem como finalidade embelezar a cidade e proporcionar um ambiente mais agradável para a população.

Esta é uma medida emergencial promovida pelo prefeito Washington Quaquá, que, com o intuito de melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos cidadãos, está investindo em uma série de iniciativas para garantir que as ruas da cidade se tornem mais seguras e acolhedoras para todos.