MCMV ItaipuaçuFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 05/02/2025 10:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Especial de Promoção de Comunidades e do Minha Casa Minha Vida e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), realizou nesta terça-feira (04), uma visita técnica a dois conjuntos habitacionais da cidade: o Residencial Carlos Alberto Soares de Freitas (condomínio do programa Minha Casa Minha Vida) e o Conjunto Habitacional Santa Paula, ambos em Inoã. O intuito é avaliar a viabilidade de instalação de placas de energia solar em uma iniciativa que visa combater a pobreza energética e promover o acesso à energia limpa e renovável para cerca de 2.400 famílias.

A comitiva, composta por técnicos e representantes das duas pastas, percorreu os condomínios para identificar os locais mais adequados para a instalação dos painéis solares, levando em consideração fatores como a incidência de luz solar, a infraestrutura existente e o número de residências em cada unidade. A princípio, os espaços escolhidos foram quadras poliesportivas e praças, onde serão instaladas as placas para distribuição na rede local.

"Reduzindo a conta de energia elétrica da população em situação de vulnerabilidade, a gente entende que a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa população. E a energia limpa é o presente e o futuro do nosso país. Isso é realizar a promoção de justiça social e garantir o acesso à energia para todos. Com a instalação das placas solares, vamos proporcionar mais conforto e segurança para as famílias, além de contribuir para a preservação do meio ambiente", explica a secretária Especial de Promoção de Comunidades e do Minha Casa Minha Vida, Brunna Tavares.

Para a superintendente da Diretoria de Novos Negócios da Codemar, Rafaela Antunes, a empresa pública está empenhada em buscar soluções inovadoras e sustentáveis para o desenvolvimento de Maricá, entendendo que a energia solar é uma alternativa promissora para combater a pobreza energética e gerar benefícios para a população.

“Nosso objetivo com esse projeto de instalação de placas solares é levar energia limpa e acessível para famílias em situação de vulnerabilidade. Sabemos que a conta de luz pode ser um peso no orçamento, e a energia solar oferece uma solução sustentável que reduz custos a longo prazo. Além disso, queremos mostrar que a tecnologia pode e deve ser uma aliada na promoção da dignidade e qualidade de vida", explicou Rafaela Antunes, que completou dizendo que será realizado um estudo de viabilidade técnica para definir o cronograma de implementação do projeto.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

Participaram também da visita, a arquiteta Marina Marins e o Engenheiro Elétrico Gustavo Sales, ambos da diretoria de Planejamento da Codemar. O projeto faz parte de um esforço da administração municipal para tornar Maricá uma cidade mais sustentável e socialmente justa, e está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em especial o ODS 7, que trata de energia acessível e limpa.

A instalação das placas de energia solar trará diversos benefícios para a população, como a redução da conta de luz, a diminuição da emissão de gases do efeito estufa e a geração de empregos na região. Além disso, a iniciativa contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, que terão acesso a uma fonte de energia mais confiável e econômica. A expectativa é de que o projeto seja implementado em breve, beneficiando milhares de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em Maricá.