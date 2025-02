Motorista derruba poste em acidente - Foto: Felipe Rojas

Publicado 05/02/2025 17:22

Maricá - Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste que acabou caindo na RJ 114, nas proximidades do bairro do Silvado, o acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (04).

Foi na subida da Serra do Lagarto (que liga Maricá a Itaboraí) que o motorista perdeu a direção e se chocou com o poste de eletricidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestaram os primeiros cuidados no local, em seguida o homem foi encaminhado para o hospital Dr. Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá e em seguida foi liberado da unidade hospital sem graves ferimentos.

A pauta ficou interditada por algumas horas funcionando em mão única, e foi liberada novamente após os técnicos da distribuidora de energia elétrica reinstalar o poste.