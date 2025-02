Homem é preso por agredir ex-mulher - Foto: Divulgação

05/02/2025

Maricá - Agentes dos grupamentos Maria da Penha (GMAP) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Maricá atuaram na defesa de uma vítima de violência doméstica e prenderam um homem em flagrante na noite do último domingo (02). O caso aconteceu em Cordeirinho.

Os agentes do GMAP foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Como existia a possibilidade de o suspeito portar arma branca, uma equipe do Romu foi acionada para dar apoio. O suspeito foi encontrado na porta da residência da vítima, descumprindo a medida restritiva imposta pela Justiça.

A mulher relatou que foi agredida quando o homem foi buscar seus pertences na casa. A violência aconteceu após a vítima se recusar reatar o relacionamento. O suspeito teria exigido, ainda, que a ex-parceira comprasse um celular novo para ele.

Os agentes detiveram o suspeito e o encaminharam até a 82º DP – Maricá, onde a ocorrência foi apresentada. Em seguida, as equipes conduziram o homem para a Central de Flagrantes, na 76ª DP – Niterói, onde foi lavrada a prisão em flagrante por Descumprimento de Medida Protetiva e Lesão Corporal.

Grupamento Maria da Penha

O trabalho preventivo se baseia na proteção das vítimas com aplicação da Lei Maria da Penha, que classifica como crime qualquer tipo de abuso de origem física, patrimonial, sexual, moral e psicológica contra a mulher. As vítimas contam com apoio psicológico, jurídico e de assistentes sociais, para que se sintam realmente acolhidas.

As vítimas de violência doméstica podem solicitar acompanhamento da Guarda Municipal por meio da Casa da Mulher, que fica na Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, 50 – Centro, ou por meio dos telefones (21) 96809-1516 (Disque Ciosp) e 153 (Guarda Municipal).

Após o primeiro atendimento, as equipes do Grupamento Maria da Penha – que atuam 24 horas – ficarão responsáveis pelo acompanhamento de cada caso, incluindo visitas domiciliares e orientações por mensagens via aplicativo.

Além disso, de acordo com o tipo de violência sofrida, a vítima será acompanhada pelos agentes do Grupamento Maria da Penha até a delegacia. Em caso de violência física ou sexual, os guardas a acompanham para unidade de saúde, para o atendimento necessário.