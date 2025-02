Fantasias confeccionadas - Foto: Thamyris Mello

Publicado 06/02/2025 10:59

Maricá - A União de Maricá está com quase tudo pronto para buscar o tão sonhado acesso na elite do Carnaval em 2026. Com apoio da Prefeitura de Maricá, a escola de samba prepara um desfile com muito luxo para brilhar na Marquês de Sapucaí no dia 28 de Fevereiro. Cerca de 200 pessoas trabalham em seis ateliês no Rio de Janeiro, onde as fantasias são produzidas, embaladas e trazidas para Maricá, onde ficam guardadas num galpão antes de serem entregues aos 1.600 componentes.

O ateliê principal fica no bairro Santo Cristo, na zona portuária do Rio, onde são feitas as calças, camisas, chapéus, sapatos e adereços. Lá concentra todo insumo para produção das fantasias, como ferragem, tecido, placas, colas, penas, paetês, entre outros, que são distribuídos para os outros cinco polos localizados no Centro, em Vila Isabel e na Penha. Segundo o diretor de ateliê, Júlio Cerqueira, a escola possui 90% das fantasias já prontas.

"A gente recebe as fantasias, confere a numeração das roupas e sapatos, ajusta, se necessário, coloca os adereços, como penas e acabamentos, antes de embalar e enviar para Maricá, onde estão guardadas num galpão. Cada fantasia sai com o nome da ala, o que compõe a fantasia, chapéu e número do sapato. Os volumes maiores são levados em caminhões e entregues aos componentes no dia do desfile", explicou Júlio.

No ateliê principal, a costureira Marlene Alves, de 64 anos, que trabalha na União de Maricá há cinco anos, falou da expectativa por mais um desfile.

"Fiz as roupas de quando a escola desfilava na Intendente Magalhães, em Madureira, e em 2024 na Sapucaí. É muito gratificante ver todo mundo dançando com as fantasias que fiz. Ano passado chorei quando vi as fantasias no desfile porque é muito gratificante ver seu trabalho ser reconhecido", disse, emocionada, a moradora de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

A data para entrega das fantasias aos componentes será marcada após o ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, que acontece no próximo domingo (09/02), às 20h.

Maricá vai contar a história da umbanda carnavalesca

A União de Maricá conta com 1.600 componentes, distribuídos em 16 alas e três carros alegóricos. Com o enredo "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7", a agremiação busca alcançar o título e o acesso ao Grupo Especial, a elite do Carnaval carioca, em 2026. O tema é uma homenagem à mãe de santo Cacilda de Assis e à figura de Seu 7 da Lira, um exu festeiro e musical da umbanda carioca, que fez história na década de 1970.

O samba-enredo, vibrante e repleto de referências às tradições da umbanda carnavalesca, promete envolver o público na história de Seu 7 da Lira e no orgulho de Maricá. O enredo da União de Maricá é assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que acumula títulos no Grupo Especial com Mangueira (2016 e 2019) e Imperatriz (2023), além de duas conquistas na Série Ouro - com a Rainha de Ramos (2020) e Império Serrano (2022).

A União de Maricá será a sexta escola a se apresentar no dia 28/02, na avenida mais famosa do mundo. A preparação começou no final do ano passado com ensaios semanais às sextas-feiras no Centro da cidade, reunindo os intérpretes Matheus Gaúcho, Nino do Milênio e Bico Doce, acompanhados da bateria Maricadência, dos casais de mestre sala e porta-bandeira, das passistas e demais componentes.