Carro recuperado pela Polícia Militar - Foto: Jornal O DIA

Carro recuperado pela Polícia MilitarFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/02/2025 13:31 | Atualizado 06/02/2025 13:31

Maricá - Policiais Militares recuperaram um automóvel roubado em menos de 24 horas, o caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (06) em Inoã.

Segundo informações, um veículo havia sido roubado no bairro de Pindobas na madrugada de hoje (06).

Policiais do DPO de Inoã estavam realizando um patrulhamento de rotina pela região do Bosque Fundo quando tiveram a atenção voltada para um matagal com um Fiat Argo abandonado dentro de um terreno murado.

Ao Policiais Militares então foram checar o veículo e pela numeração do chassi constataram que era o automóvel roubado na madruga no bairro de Pindobas.

O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário, o crime foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá.