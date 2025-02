Revitalização no asfalto no Recanto de Itaipuaçu - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 07/02/2025 11:37 | Atualizado 07/02/2025 11:40

Marica - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), iniciou nesta quinta-feira (06) os serviços de fresagem de pavimento (corte, raspagem de uma ou mais camadas do asfalto), processo de preparação para implantação de massa asfáltica. O trabalho foi feito na Rua Engenheiro Raimundo Monteiro, no Recanto, em Itaipuaçu, um dos acessos ao município vizinho, Niterói, e integra a operação realizada em todo o munícipio para melhorar a infraestrutura urbana.

Para o serviço, foram utilizadas máquina fresadora, varredeira e um caminhão caçamba. No processo de fresagem, a fresadora corta parte do asfalto. Em seguida, o material passa por uma esteira semelhante a um rolo que tritura o material asfáltico. O vestígio é despejado no caminhão caçamba, que transporta o resquício para o núcleo da Somar. O material é aproveitado para amenizar a poeira nas ruas onde ainda não há asfalto.

Acompanhando de perto o serviço, Francisco Souza, de 54 anos, elogiou os serviços feitos pela equipe da Somar, que incluía a limpeza no meio-fio. “Esse trabalho é uma maravilha para a cidade. Principalmente a limpeza que eles estão fazendo nas calçadas e deixando o local mais bonito”, disse o pedreiro.

Morador do bairro há dois anos, Natalino Lopes Teixeira, 46, está vendo a transformação do bairro nos últimos anos. “Isso aqui é um paraíso e um local turístico. Espero que continue sendo cuidado e que seja lembrado”, pontuou.